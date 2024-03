In abito da sposa attende il fidanzato in ' Piazza degli Ostaggi'

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ha indossato undae si è presentata oggi a Tel Aviv in quella che è ormai nota come la ''. La giovane Ziv Abud, di fronte allo stupore dei passanti, ha spiegato di aver preferito ungiallo, piuttosto che quello bianco tradizionale, per esprimere la propria solidarietà con gli oltre 130 israeliani tenuti ancora ino a Gaza da Hamas. Fra questi, ha spiegato, c'è anche il suo, Eliya Cohen. "Progettavamo dirci, ma da 168 giorni siamo separati", ha aggiunto. Sull'Ziv ha applicato alcune catene, un cuore infranto e anche le immagini di diversi. La sua iniziativa, che ha avuto risalto sui media locali, è avvenuta mentre una delegazione ...

