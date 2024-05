Franco Di Mare - il messaggio è straziante | italiani in lacrime

(Di domenica 5 maggio 2024) Personaggi Tv. La settimana scorsa,diha partecipato come ospite a Che tempo che fa e ha rivelato di essere affetto da una grave forma tumorale. Il giornalista Rai ha spiegato nello studio di Fabio Fazio di avere un mesotelioma, un tumore molto aggressivo e ha collegato la malattia alla sua attività di inviato di guerra. Nelle ultime ore,Diè tornato sui social con unper i suoi follower. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Addio anche a Gerry Scotti”: le voci sulla proposta di Discovery, Mediaset trema Leggi anche: “Amici”, Alessandra Celentano omaggia lo zio Adriano: la reazione di Maria La malattia diDiDi, con una lunga carriera come giornalista inviato, poi ...

Roma Ostia, stabilimenti chiusi in attesa del bando. Il gestore del «Kursaal»: «Investimenti in fumo e disoccupati» - Balneari in stand by fino al pronunciamento del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali.Petrini, gestore del «Nuova Pineta» e del «Pinetina»:«Ogni giorno novità e smentite, si lavora più nei tr ... Continua a leggere>>

franco Di mare, l’avvocato a Notizie.com: “La Rai è silente. Cosa intende fare Noi siamo pronti” - Ezio Bonanni è presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) che da 25 anni si batte per le vittime dell’amianto e di altri cancerogeni, ma è anche l’avvocato di franco Di mare, Il giornalista ... Continua a leggere>>

franco DI mare: LA MALATTIA, LA RAI E LA DENUNCIA/ Lilli Gruber: “Perché nessuno ci ha detto dei rischi” - franco Di mare, la malattia, la Rai e la denuncia: negli ultimi giorni è esploso il caso riguardante l'ex direttore di Rai3, ecco tutti i dettagli ... Continua a leggere>>