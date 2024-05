Non solo Franco Di Mare - almeno altri due casi di giornalisti Rai ammalati di mesoteliom - abbiamo chiesto gli atti della bonifica | parla l’Osservatorio Nazionale Amianto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Oltre aDici sonoduediRaidia. Dopo la clamorosa e drammatica rivelazione del giornalista del TG1 sul suo stato di salute nel corso dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, è stato Ezio Bonanni, legale del giornalista nonché presidente del(ONA), a rivelare chedue ex colleghi del suo assistito sonodia. Per chi non ha seguito il programma di Fazio, Diaveva puntato il dito contro la Rai, suo datore di lavoro per anni. “Da inviato di guerra (nella ex Jugoslavia ndr) ho respirato: ...