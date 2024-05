Franco Di Mare - i dubbi del legale sull’amianto nella sede di viale Mazzini | Dalla Rai nessuna risposta sulla bonifica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nel 2006Di, allora conduttore di Unomattina, intervistando l’attuale presidente dell’Osservatorio nazionale amianto (Ona) Ezio Bonanni, fu il «primo giornalista a parlare di amianto su Rai1». Quasi vent’anni più tardi Bonanni assiste Diper avereRai lo stato di servizio, un risarcimento e alcune importanti risposte sulle responsabilità – se ce ne sono – dell’azienda. Difu inviato per la Rai nei Balcani e ha lavorato per l’azienda della tv pubblica per oltre 30 anni. Pochi giorni fa è intervenuto a Che Tempo Che Fa per annunciare di avere il mesotelioma, un tumore aggressivo nel 90 per cento dei casi dovuto all’esposizione alle polveri di amianto. Il giornalista ha anche detto che danon hanno mai risposto alle sue richieste ...