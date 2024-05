Firenze - uomo sulla gru | terzo giorno di protesta

Bocciato l’emendamento sul Terzo mandato per i governatori di Regione. Il governo ha poi chiesto alla Lega di ritirare un altro emendamento con il quale si propone di cancellare il ballottaggi o per i comuni al di sopra dei 15 mila abitanti Continua a leggere>>

Firenze , 9 aprile 2024 – oltre 64mila euro mila euro (per la precisione 64.116) di finanziamenti per i 13 progetti dell'area di Firenze vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana- giovani sì in accordo con il Dipartimento ... Continua a leggere>>

Firenze , 22 aprile 2024 - Un percorso di progettazione e reciproca contaminazione tra il mondo del non profit e i giovani under 35 che darà vita a cinque campagne di crowdfunding con l’obiettivo di realizzare dei progetti sociali innovativi. Fondazione CR Firenze lancia la sesta edizione di ... Continua a leggere>>

Guarda firenze numero 50: in 1500 colorano le vie del centro storico - firenze, 5 maggio 2024 – Ben 1500 persone al nastro di partenza. Non c’era modo migliore per festeggiare quest’edizione, unica e straordinaria per questo 2024, della Guarda firenze che spegne le prime ... Continua a leggere>>

Guarda firenze numero 50: Ayoub Bouras taglia il traguardo per primo per la terza volta. Greta Grilli prima donna - Guarda firenze numero 50: senza registrazione ufficiale, ma per onor di cronaca, a tagliare il traguardo per primo tra gli uomini, è stato Ayoub Bouras confermando per il terzo anno consecutivo la lea ... Continua a leggere>>

terzo giorno di protesta in cima alla gru: “Sono una vittima della giustizia” - L’uomo, condannato in via definitiva a cinque anni di carcere, potrebbe concludere la sua protesta entro domani ... Continua a leggere>>