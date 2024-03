Terzo mandato e stop ai ballottaggi |  il doppio blitz della Lega non passa in Senato Il retroscena I tempi e il nodo di Firenze

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bocciato l’emendamento sulper i governatori di Regione. Il governo ha poi chiesto alladi ritirare un altro emendamento con il quale si propone di cancellare ilo per i comuni al di sopra dei 15 mila abitanti

Bocciato l’emendamento sul Terzo mandato per i governatori di Regione. Il governo ha poi chiesto alla Lega di ritirare un altro emendamento con il quale si propone di cancellare il ballottaggi o per ... (corriere)

Decreto elezioni, semaforo verde del Senato. Terzo mandato, emendamento bocciato: I voti contrari sono stati 39, 6 gli astenuti. Con 112 voti contrari, 26 favorevoli e 3 astenuti, l'Aula aveva respinto gli emendamenti relativi all'estensione del Terzo mandato per presidenti di ...notizie.tiscali

In Senato bocciato il Terzo mandato per i governatori: maggioranza spaccata. Muro di FdI e FI, Salvini isolato: La Lega prova di nuovo il blitz sul Terzo mandato per i governatori, gli alleati fanno muro: altra bocciatura e maggioranza spaccata ...notizie.virgilio

Terzo mandato, le norme e la situazione Regione per Regione. Il caso Liguria: Roma - L'abolizione del limite al doppio mandato dei presidenti di Regione è diventata una bandiera della Lega, che ne fa una questione di principio (far scegliere agli elettori) mentre cerca la ricon ...ilsecoloxix