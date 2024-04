Firenze - giovani e terzo settore | al via un percorso di accompagnamento personalizzato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 - Undi progettazione e reciproca contaminazione tra il mondo del non profit e iunder 35 che darà vita a cinque campagne di crowdfunding con l’obiettivo di realizzare dei progetti sociali innovativi. Fondazione CRlancia la sesta edizione di “Social Innovation Jam”, realizzata grazie alla rete di Siamosolidali, con la collaborazione di Impact Hube Feel Crowd. Attraverso il bando verranno selezionate cinque organizzazioni non profit che vogliono mettersi in gioco per adottare progetti innovativi che rispondano a problematiche concrete del territorio. Il progetto le metterà in contatto conprofessionisti, che saranno selezionati con un successivo bando, oltre a tutor che si occuperanno di facilitare le relazioni durante ...