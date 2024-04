Italia | i gironi per gli Europei Under 19 | Corradi sfida Norvegia | Irlanda del Nord e Ucraina | tutte le date

Saranno Irlanda del Nord, Norvegia e Ucraina le avversarie dell’Italia Under 19 nell’Europeo di categoria, in programma a Belfast il prossimo luglio. Gli azzurrini sono campioni in carica – lo ... (sportface)

Europei 2024: chi passa i gironi e chi può vincere - Manca pochissimo, l’attesa è quasi terminata: gli Europei 2024 stanno per partire. Si comincia il 14 giugno e si finisce un mese dopo, Paese ospitante la Germania con gara inaugurale prevista a Monaco ...footballnews24

Italia under 19, sorteggiato il girone per l’europeo - Italia under 19, sorteggiato il girone per l’europeo L’Italia Under 19 è stata sorteggiata oggi a Belfast nel Gruppo A dell’Europeo di categoria. Insieme agli Azzurrini nel girone ci saranno l’Irlanda ...tuttomercato24

Basket Serie A2 femminile – Logallo: “San Giorgio, vincere a Torino per blindare il quarto posto” - SAN GIORGIO Dopo l’agevole successo di sabato sul Moncalieri, domenica è arrivata l’attesa buona notizia della sconfitta del Broni col Costa Masnaga che ...vocedimantova