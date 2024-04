Europei Under 19 | sorteggiati i gironi Corradi ct Italia | “Semifinale obiettivo minimo”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Saranno Irlanda del Nord, Norvegia e Ucraina le avversarie dell’19 nell’Europeo di categoria, in programma a Belfast il prossimo luglio. Gli azzurrini sono campioni in carica – lo scorso anno i ragazzi di Bollini superarono in finale il Portogallo, decisivo un gol di Kayode – e proveranno a confermarsi. Nell’altro girone, invece, sono state sorteggiate Danimarca, Turchia, Francia e Spagna. “Questa è la competizione più difficile perché si qualificano solo le prime deidell’Elite Round. Siamo chiamati a rappresentare l’ma anche a far bene come chi ci ha preceduto – ha dichiarato il ct Bernardo, pur consapevole delle difficoltà (dal 2002, solo la Spagna è riuscita a vincere due volte di fila) – L’è arrivare in ...

Due Nazionali di Calcio Giovanile staccano il pass per gli Europei di Categoria , rispettivi. Sia l' Under 19 che l' Under 17 si qualificano per le competizioni continentali. La prima giocherà in ...

Italia Under 19, sorteggiato il girone per l'europeo - L'Italia Under 19 è stata sorteggiata oggi a Belfast nel Gruppo A dell'Europeo di categoria. Insieme agli Azzurrini nel girone ci saranno l'Irlanda del Nord, la Norvegia e l'Ucraina. Pafundi e compagn ...

