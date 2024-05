È morto Bernard Hill - l’attore di Titanic e Il Signore degli Anelli | aveva 79 anni

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 5 maggio 2024), leggendario interprete del capitano delEdward Smith e del re Théoden ne Il, èil 5 maggio 2024 all’età di 79. La causa della morte non è ancora stata rivelata e la notizia è stata data dall’agente delLou Colson alla BBC. Il suo ruolo di spicco è stato proprio in un dramma televisivo della BBC Boys from the Blackstuff, in cui ha interpretato Yosser Hughes. Nato il 17 dicembre 1994 a Blackley, Manchester, nel corso della sua carriera di attore, che ha attraversato oltre cinque decenni, ha lavorato in film di rilievo come “Mr. Toad’s Wild Ride” (1996), “Sogno di una notte di mezza estate” (1999), “True Crime” (1999), “The Scorpion King” (2002), “Valkyrie” (2008) e ...