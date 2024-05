‘Dream Team’ con Steph Curry | colpaccio Golden State - mossa a sorpresa

LeBron James (Lakers) LeBron James (Lakers) Intorno al quinto minuto del primo quarto – nella vittoria contro New Orleans – ha recuperato palla su un pasticcio di Zion Williamson e ha preso la corsia centrale in palleggio con una falcata degna di ...

Mondiali - Italia-Giappone: 4-3 al Golden Goal, decide Frigo. Passo indietro, ma azzurri in zona promozione - Mondiali - Italia-Giappone: 4-3 al golden Goal, decide Frigo. Passo indietro, ma azzurri in zona promozione - MONDIALI - La vittoria al golden Goal vale un punto in meno, ma è comunque un successo per gli azzurri che muovno la classifica alla vigilia delle partite ...

Nba, Curry premiato come giocatore più decisivo della regular season - Nba, Curry premiato come giocatore più decisivo della regular season - Stephen Curry, 36 anni, ha vinto il premio come giocatore più d ecisivo della regolar season in Nba. Il fuoriclasse dei golden state Warriors si è imposto davanti alla stella dei Chicago Bulls Demar ...