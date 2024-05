Dimarco da valutare per Frosinone-Inter | dipende da un fattore

La squadra di Guidotti vince al fotofinish (23-22) e vola in semifinale, dove affronterà il Metelli Cologne al meglio delle tre gare: in palio la promozione in Serie A Gold. L’altra semifinale è Molteno-Camerano: le Marche potrebbero avere tre formazioni in massima serie nella prossima stagione ... Continua a leggere>>

Dopo la sconfitta in Sicilia, la squadra di Guidotti vince in casa e conquista la "bella" da giocare a Chiaravalle domani. Sorteggiato il calendario della Final Six di Serie A2 per la formazione femminile: le Chiaravallesi sfideranno in un girone unico Leno, Ferrara, Schenna, Laugen e