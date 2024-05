Sassuolo Inter - EMERGENZA per Ballardini | ben 5 ASSENZE in vista della gara contro i nerazzurri

Il Milan si prepara al derby contro l’Inter, ecco la PROBABILE FORMAZIONE dei rossoneri: Pioli deve rinunciare a Thiaw e Kjaer in difesa … Il Milan di Stefano Pioli si prepara a scendere in campo contro l’Inter nel derby che concluderà la 33esima giornata del campionato. Non una partita qualunque, ... Continua a leggere>>

"Dobbiamo agire in fretta per salvare la pineta di Castel Fusano che, con il suo ricco e variegato biosistema, rappresenta uno dei più importanti polmoni verdi della nostra città. Come Alleanza Verdi-Sinistra chiederemo al nostro consigliere regionale Claudio Marotta di presentare in Consiglio

emergenza drenaggio allo Stadio Ceravolo: la Lega di Serie B interviene per il campo del Catanzaro Calcio - ROMA - In seguito alla sospensione temporanea del match Catanzaro-Venezia, la Lega di Serie B ha inviato una comunicazione interna al Catanzaro Calcio per affrontare la situazione del campo Ceravolo.

Mattia Giani, le indagini sul malore: giallo su manovre e diagnosi - Il giallo delle manovre di emergenza e le diagnosi prima del malore di Mattia Giani continua; perché il calciatore è morto e cosa svela l'autopsia.

inter, spunta Bijol per avere un'alternativa al centro - inter, rischio o no Già perché Acerbi ... di ritrovarsi improvvisamente in emergenza. Pista Bijol dall'Udinese Non a caso, l'idea di aggiungere un centrale alla rosa è stata non soltanto accarezzata,