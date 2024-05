Diffondete fake news - toni da padroni di ferriere Rai nel cao - scontro totale tra vertici e giornalisti

“C’eravamo tanto amati”. Ma, adesso, è scontro totale tra Amadeus e il suo ex manager Lucio Presta. Dopo le accuse arrivate al suo indirizzo, il conduttore ha preferito mantenere un profilo basso, non rispondendo al mittente. Ma in queste ora è accaduto qualcosa destinato a sollevare ulteriori ... Continua a leggere>>