Lucio Presta come Pinocchio | è scontro totale tra Amadeus e il suo ex manager

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 2 maggio 2024) “C’eravamo tanto amati”. Ma, adesso, ètrae il suo ex. Dopo le accuse arrivate al suo indirizzo, il conduttore ha preferito mantenere un profilo basso, non rispondendo al mittente. Ma in queste ora è accaduto qualcosa destinato a sollevare ulteriori polemiche. Leggi anche:svela tutto: “Cosa mi ha fatto”. E su Travolta… La replica diIl conduttore dei record, così è stato soprannominato dopo il successo alla guida del Festival di Sanremo, una manciata di ore fa ha pubblicato una storia su Instagram che sembra proprio indirizzata all’agente dei vip, definito il più “potente” in Italia. Nella storia in questione c’è ...