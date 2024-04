E il ministro Abodi attacca Malagò Gravina-Lotito - lo scontro è totale

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tutti contro tutti o quasi, molti contro. Ieri a San Siro è andato in scena l’ennesima puntata del duello a distanza tra Lega e Figc. Al presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, che aveva parlato di "rischio di derive autoritarie" da parte dei vertici della Figc davanti al senatore Claudioin Commissione Sport al Senato, ieria Milano, in un evento organizzato da Il Foglio, ha replicato: "Ci sono soggetti che pensano di gestire il mondo del calcio a proprio piacimento. Mi riferisco ae al lotitismo. Quando si parla di autonomia – ha detto– bisogna capire come sia possibile che in Italia qualcuno sia allo stesso tempo presidente di una società, partecipa all’assemblea della Lega A, al Consiglio di Lega e al Consiglio Figc, è senatore, è vicepresidente ...

"Vorrei che la serie A fosse locomotiva anche per la sussidiarietà progettuale" MILANO - "Scontro Lega-Figc? Io purtroppo ho una patologia, che è quella della ricerca sistematica dell'armonia e del rispetto. Esistono gerarchie e obiettivi, non ...

A Catania si è tenuto l'evento “Un goal per la solidarietà , una partita contro il femminicidio”. Allo stadio Massimino di Catania, si è svolto un quadrangolare di calcio, organizzato da All Stars Sicilia. Hanno partecipato la Nazionale Artisti Tv, ...

Come a Praga, peggio che a Praga. La Fiorentina la butta via ancora una volta nel recupero e questa volta la follia viola targata Italiano è davvero imperdonabile, con l’ Atalanta che ringrazia: è così che la Dea viene a capo di una partita in cui ...

I pro-Gaza mettono gli occhi sul 25 aprile. E cercano lo scontro con le Brigate ebraiche - Chissà se qualche studente oggi andando di città in città a protestare contro Israele e a favore di Gaza, sotto il grande alibi della ...notizie.tiscali

Race for the cure, 25 anni di impegno contro il tumore al seno. Il presidente Mattarella dà il via alla corsa - Ha mantenuto la promessa fatta alla sorella. Le assicurò che, se il cancro al seno l'avesse portata via, sarebbe nato in suo nome un centro per aiutare donne colpite dalla stessa ...ilgazzettino

Giro di vite contro la Dengue - A Brescia, intensificati interventi di disinfestazione contro zanzare portatrici di West Nile e Dengue. Piano con trattamenti larvicidi e monitoraggio per contrastare malattie trasmesse dai vettori.ilgiorno