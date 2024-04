Calciomercato Napoli - assalto a Buongiorno per la difesa | ecco l’offerta UFFICIALE per il giocatore del Torino

2024-04-27 09:34:29 Il Corriere dello Sport: Napoli – Il Napoli non si ferma. Insiste: vuole Alessandro Buongiorno , il difensore scelto per riempire una volta per tutte il vuoto mai colmato dopo la cessione di Kim, e ne ha parlato con il Torino. contatto diretto, contatto ufficiale per dare il ... Continua a leggere>>

Il Napoli per il mercato estivo sta affondando il colpo per Alessandro Buongiorno , classe 1999 capitano del Torino. L'articolo Napoli , mercato estivo : affondo per Buongiorno , 25mln e una contropartita. I dettagli proviene da ForzAzzurri.net. Continua a leggere>>

Portanova: "Il ritorno a napoli di Kim sarebbe bello" - L'ex difensore del napoli ha parlato ai microfoni di Radio Goal: 'Il reparto difensivo del napoli va rinforzato per la prossima stagione'.

Salerno, ok lavori messi in sicurezza Parco Via buongiorno: soddisfazione Comitato di Quartiere - StampaIl presidente del Comitato di Quartiere di Santa Margherita ha espresso soddisfazione per i recenti sviluppi riguardanti il Parco di via buongiorno nel Quartiere Italia di Salerno, dopo il sopra ...

buongiorno in pole per napoli e Milan - Il difensore granata Alessandro buongiorno potesse sdoppiarsi farebbe felici le casse di Urbano Cairo e anche più società italiane. Se l'Inter continua a monitorare il ...

