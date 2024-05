Concorso Dirigenti scolastici - preselettiva giorno 23 | pronto il corso di preparazione per lo scritto Ecco l’offerta

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il Ministero ha comunicato che23 maggio si svolgerà il test preselettivo per ila Dirigente scolastico. Il nostro team di formatori ha già elaborato un ciclo di webinar per laalla prova scritta.formativa si articola in un ciclo di webinar LIVE e nelle registrazioni di un webinar già svolto. L'articolo .

concorso 2024 : per alcune classi di concorso la prova orale è composta di due momenti, prova pratica e prova orale (quest'ultima uguale a quella di tutte le altre classi di concorso ). Le modalità di svolgimento della prova pratica e il numero di ore a disposizione per la sua realizzazione sono ... Continua a leggere>>

Il Ministero comunica che la prova in modalità scritta si svolgerà il giorno 6 maggio 2024 presso il padiglione n. 7 della NUOVA FIERA DI ROMA, Via Portuense n.1645/1647, ingresso Nord. Ore 10.30 L'articolo Concorso riservato Dirigenti scolastici , scritto : prova giorno 6 maggio 2024 a Roma. ... Continua a leggere>>

concorso di Eleganza benefico e una griglia di partenza F1 - L’appuntamento Nel weekend dal 24 al 26 maggio auto d’epoca ed eventi. In giugno concerto di Biondi ... Continua a leggere>>

concorso all’Asl di Caserta, si cercano 51 medici a tempo indeterminato: come fare domanda - Un concorso, quello bandito dall'Azienda sanitaria locale di ... entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando, può essere inoltrata soltanto in via telematica. Continua a leggere>>

concorso ordinario per dirigenti scolastici per 587 posti: il 23 maggio ci sarà la prova preselettiva - Si svolgerà il 23 maggio 2024 la prova preselettiva del concorso ordinario per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici ... Continua a leggere>>