Charlene e Carolina devono obbedire | la decisione finale di Alberto di Monaco

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 aprile 2024) Per distrarre l’opinione pubblica dagli scandali che hanno coinvolto il Principato,diha riportato tutta la famiglia di fronte ai flash dei giornalisti. Vita dura negli ultimi mesi perdie sua moglie, dopo le dichiarazioni dell’ex contabile di casa Grimaldi che avrebbe rivelato fin troppi particolari sulla gestione del patrimonio, da parte del capofamiglia.diriunisce i Grimaldi al Ballo della Rosa – foto fonte Ansa – Cityrumors.itDa decenni al servizio di Ranieri prima, e dipoi, il contabile è stato licenziato in tronco, dopo aver fatto trapelare dettagli scomodi su come l’attuale sovrano del Principato diavrebbe gestito milioni di euro del patrimonio di ...