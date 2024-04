M5s candida Carolina Morace alle Europee e nel simbolo mette l’hashtag Pace

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 aprile 2024 –saràtaelezioninelle liste del M5s. Lo ha detto Giuseppe Conte, ospite della trasmissione 'In Mezz'ora' su Raitre. "Abbiamo delle liste di costruttori di, ma non solo. Da Tridico ad Antoci fino a Biggeri, e oggi annuncio anche: una sportiva e calciatrice che tutti abbiamo ammirato e apprezzato. Ha battuto tantissimi record sportivi, ma a me interessa la persona", ha dichiarato il leader dei Cinque stelle. "Non solo bomber, ma anche impegno civico, e poi è stata la primanatrice donna di una squadra maschile, la Viterbese, oltrelotte contro il gender gap. Ha rotto e squarciato schemi in un campo visto prettamente come maschile", ...

