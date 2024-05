Scarnecchia approva | Carlos Augusto braccetto ci sta! Un motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 1 maggio 2024)la soluzione tattica di Simone Inzaghi all’Inter nel collocarecomedifensivo mancino. L’ex giocatore spiega. FISICATO ? Robertoa Radio Sportiva risponde ad un ascoltatore che gli chiedeva sepotesse trasformarsi all’Inter definitivamente incon Simone Inzaghi: «Non mi dispiacerebbe perché magari tante volte ildi destra o di sinistra può essere anche un esterno basso che si è messo centrale difensivo. Nei tre, i primi due quello di destra e quello di sinistra, non sono proprio dei centrali. Centrale è l’uomo in mezzo. Quando si gioca a tre possono giocare anche gli esterni bassi come braccetti perché sono anche fisicati e ...