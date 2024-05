Canelo batte Munguia nel derby messicano di boxe e si conferma re dei supermedi | il passaggio di consegne diventa consacrazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Doveva essere ildi, è stato l’ennesimo capitolo della. Saul ‘’ Alvarez, 33 anni, resta campione e solleva ancora più in alto le sue quattro cinture mondiali unificate dei; Jamie, 27 anni, deve ancora aspettare e gestire la delusione di esser arrivato a un passo dal sole e poi scoprire che è ancora troppo bollente per essere conquistato. Il testamento pugilistico è un momento preciso, iconico: quarta ripresa, lo sfidante attacca, il campione sembra subire, poi il lampo. Gancio sinistro schivato, risposta con gancio sinistro a segno, poi montante destro, preciso, forte, incontenibile:al tappeto. La storia che sembrava girare hato il suo canovaccio. Perché anche se ...

Saul Canelo Alvarez festeggia il 'Cinco de Mayo' – festività messicana che lo vede tradizionalmente sul ring ogni anno – battendo per decisione unanime il connazionale Jaime Munguia alla T-Mobile Arena di Las Vegas. Il detentore delle cinture WBC, WBA, IBF e WBO trionfa per 117-110, 116-111,

Gli Highlights del match tra Saul Canelo Alvarez e Jaime Munguia . Alla T-Mobile Arena è il detentore delle cinture WBC, WBA, IBF e WBO a festeggiare la vittoria per decisione unanime contro il connazionale, che vede cadere la sua imbattibilità dopo 43 vittorie, 34 delle quali per ko. Al quarto

Il solito, devastante Canelo: vince con munguia e si conferma re dei supermedi - A 33 anni il campione messicano respinge l'attacco del connazionale alle corone unificate: decisivo il quarto round

Boxe: Canelo Alvarez resta campione assoluto dei supermedi, ma munguia resta in piedi fino alla fine - Le notizie che arrivano dalla notte pugilistica di Las Vegas sono due. La prima è che Canelo Alvarez, proprio nella notte che porta al Cinco de Mayo,

Saul Alvarez mantiene la supremazia mondiale nei supermedi - Alla T-Mobile Arena, Las Vegas, Saul Canelo Alvarez (+61, 39 per ko, -2, =2) supera ai punti il messicano Jaime munguia (+43, 34 per ko, -1). Non si era messa bene per il campione nei primi