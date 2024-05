Sinner salta Roma - Binaghi | Dispiace ma gli Internazionali saranno comunque da record

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) “l’ho sentito, certamente,ma sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie. È giusto rispettare fino in fondo Jannik che domani sarà ae parlerà. Aspettiamo 24 ore. È giusto che sia lui a dirvi cosa è successo e come si sente”. Lo ha detto il presidente della Fitp, Angeloall’ANSA commentando l’assenza del tennista numero 2 al mondo al Masters 1000 dia causa dell’infortunio all’anca rimediato a Madrid. “glidae questo è dovuto a un momento pazzesco che stiamo vivendo – ha aggiunto -. La passione per il tennis non cambia anche se Jannik disgraziatamente questo torneo non può farlo. Il trend e i numeri sono incredibili. Abbiamo tanti italiani in gara, ...