Primario ammazzato nel 1981 | Gli sparò il nonno di un bimbo Il pm | ma è morto - ora archiviate

(Di sabato 20 aprile 2024) Un caso destinato a rimanere irrisolto, anche se è presto per dirlo. C’è una nuova richiesta di archiviazione, da parte della procura di Modena per il delitto di Giorgio Montanari, direttore della clinica ostetrico ginecologica del Policlinico di Modena, ucciso a 51 anni da una raffica di colpi di arma da fuoco nelmentre tornava dall’ospedale dopo una giornata di lavoro. Il caso era stato riaperto lo scorso anno dopo 42 anni dal delitto, con l’iscrizione nel registro degli indagati di un modenese 65enne. L’uomo è stato sentito in procura e non solo avrebbe negato di essere in alcun modo coinvolto nel delitto, ma avrebbe anche sostenuto di essere all’oscuro di qualsiasi elemento utile alle indagini. Il caso era stato riaperto perché un giornalista locale, assieme a una criminologa, aveva preso in mano i fascicoli dell’epoca, indicando un eventuale movente e, di ...