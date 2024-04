Una famiglia distrutta Incidente choc - bimbo di 8 anni muore insieme al papà Quattro giorni prima la morte della mamma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un bambino di ottoè rimasto ucciso in unstradale appenadopo la scomparsamadre, avvenuta a causa di un terribile cancro. Harley Smith e suo padre sono morti sul posto quando l’auto su cui viaggiavano si è scontrata con un camion su una strada rurale vicino a Trafalgar, nel sud-est di Victoria, domenica alle 17:20.Il conducente del camion ha riportato ferite non mortali. Amy Galea, madre del bambino e moglie dell’altra vittima del terribilestradale, è mortadi cancro al quarto stadio, secondo quanto riferito dall’amica diApril Damschke. La donna ha lanciato una campagna GoFundMe per raccogliere fondi per i loro funerali, con la doppia ...