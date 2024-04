Basket - programma ultima giornata regular season Serie A1 2023 2024 | dat - orari e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Ecco ilcon tutte le informazioni sulle date, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite dell’didellaA1di. Grande attesa per gli ultimi quaranta minuti della stagione regolare del massimo campionato italiano, con ancora numerosi verdetti da emettere. Occhi puntati, infatti, sulla lotta salvezza: Brindisi è già retrocessa, così come Varese ha conquistato la salvezza, ma in lotta per evitare la retrocessione sono rimaste Pesaro e Treviso, impegnate rispettivamente sul campo di Venezia e in casa contro Tortona. A proposito di Tortona, c’è grande lotta e incertezza anche in zona playoff, dove rimane da definire l’ordine finale, ...