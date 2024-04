Basket B nazionale La Ristopro fa poker | espugnata Vicenza 70-78

(Di domenica 7 aprile 2024) Stanic e compagni concretizzano un’altra rimonta, recuperando 19 punti, e ipotecano il quinto posto: domenica alle 18 al PalaChemiba c’è il derby con Jesi FABRIANO, 7 aprile 2024 – Laci prende gusto e vince un’altra partita in rimonta. Dopo esser riuscita a risalire da -14 contro Mestre e da -16 contro Lumezzane, la squadra di Andrea Niccolai battenonostante il -19 sul tabellone dopo 12’ e conferma di aver costruito una solidità mentale inscalfibile e che lascia margini interessanti per il prosieguo di stagione. Quella ottenuta al PalaGoldoni è la quarta affermazione consecutiva per i biancoblù, ormai a un passo dal quinto posto, per il quale sarà sufficiente ottenere una vittoria nelle ultime due partite oppure che Mestre non faccia percorso netto negli 80’ conclusivi di regular season. Resta uno spiraglio sottile per il quarto ...

I Knights lottano ma non riescono a rimontare, vince Montecatini risultati - Legnano su un campo molto difficile paga il passaggio a vuoto di inizio terzo quarto, quando scivola a -18. Non basta rientrare fino al -2 per completare la rimonta ...sportlegnano

Basket - I Fiorenzuola Bees superano Piombino e centrano la salvezza diretta - Solbat Golfo Piombino: D’Antonio ne; Azzaro 11; Cappelletti 5; Longo 7; Piccone 2; De Zardo 5; Turel 8; Venucci 8; Berra 24; Almansi 2; Okiljevic. All. Cagnazzo ...sportpiacenza

Serie B – Bakery Piacenza vince in trasferta sul campo della NPC Rieti - La Bakery Basket Piacenza è in trasferta per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B nazionale Lnp Old Wild West 2023/2024. Dopo qualche ...basketinside