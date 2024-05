Auger Aliassime-Rublev oggi - orario Finale ATP Madrid 2024 | programm - cana -e, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024), non prima delle 18:30, andrà in scena ladel singolare maschile del torneo di. Un Masters1000 sotto una cattiva stella per quanto accaduto. Le sconfitte inattese dei migliori, associate ai loro problemi fisici e tali da portare a dei ritiri, hanno inevitabilmente condizionato l’evoluzione dei giorni spagnoli. E così, nell’atto conclusivo, si ritroveranno ildese Felixe il russo Andreyandrà a caccia del suo primo titolo in un 1000, dopo un periodo di grande difficoltà. Un percorso in cui il nativo di Montreal è stato anche fortunato, inutile negarlo, considerati gli abbandoni di Jabuk Mensik e di Jiri Lehecka a partita in corso e il noto ritiro prima del match di Jannik ...