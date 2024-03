Atletica | le staffette in raduno a Roma | Europei | Mondiali e Olimpiadi come obiettivo

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – Dopo le medaglie vinte aiIndoor diLeggera, l’Italia torna al lavoro per i prossimi impegni internazionali. Lo fanno gli Azzurri impegnati nelledella 4×100 e della 4×400. L’sono glidi, ialle Bahamas e ledi Parigi. I raduni in programma si svolgeranno dal 18 al 23 marzo ae gli allenamenti si terranno allo Stadio Paolo Rosi. Ci saranno 35 atleti tricolori (18 donne e 17 uomini).riporta fidal.it ‘Agli ordini del responsabile di settore Filippo Di Mulo lavoreranno i gruppi azzurri della 4×100 e della 4×400. Tra i presenti, i campioni olimpici della 4×100 di Tokyo Lorenzo Patta, Fausto Desalu e ...

