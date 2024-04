Atletica | staffette alle Bahamas per preparare gli Europei di Roma e le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) I velocisti azzurri si trovano in raduno allo stadio dei Marmi, a, dove resteranno fino a sabato per affinare i cambi e per rafforzare ulteriormente lo spirito di gruppo. Sulla nuova pista dell’impianto intitolato a Pietro Mennea ledella Nazionale italiana stanno preparando un tris di appuntamenti di lusso, a partire dWorld Relays delle(4-5 maggio) che qualificano per ledi Parigi. All’ombra dello Stadio Olimpico, però, non si può non pensare agliche l’Italia ospiterà dal 7 al 12 giugno, evento per il quale i cinque quartetti azzurri hanno già il pass in quanto Paese organizzatore. Lorenzo Simonelli è incantato dalla perla del Foro Italico, tirata a lucido dopo i lavori di riqualificazione da parte di Sport e Salute: “Lo stadio dei Marmi ...