Atalanta - il turnover come arma in più per il gran finale | Gasperini pensa a nuove rotazioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 5 maggio 2024) Assimilate le fatiche di coppa con il pareggio del Velodrome contro il Marsiglia, l’torna a sintonizzarsi sulle frequenze del campionato di Serie A dove domani (lunedì 6 maggio) i nerazzurri saranno di scena all’Arechi di Salerno per affrontare la Salernitana fanalino di coda del torneo e già aritmeticamente retrocessa in Serie B. Un’occasione semplicemente ghiotta per la Dea che, dopo gli stop di Bologna e Lazio, contro Torino e Monza, e in attesa di conoscere l’esito dello scontro diretto tra Roma e Juventus, può davverore di accorciare sensibilmente sulla zona Champions League, uno dei tre obiettivi per i quali nerazzurri lottano in questo caldissimo scorciodi stagione. Qualificazione alla Champions tramite il campionato, ladi Coppa Italia del 15 maggio contro la Juventus e il sogno ...