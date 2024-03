Atalanta-Fiorentina | Gasp fa il professore di turnover | ma punta ancora su Scamacca

(Di domenica 17 marzo 2024) Bergamo, 17 marzo 2024 – Nell’, che questo pomeriggio alle 18 ospita laal Gewiss Stadium, tornano titolari i “gioielli” Carnesecchi, Scalvini, Ruggeri, Koopmeiners e De Ketelaere, tenuti a riposo giovedì sera contro lo Sporting Lisbona. Per affrontare la settima partita in appena 22 giornierini ricorre allo studiatoche ha portato a ruotare 23 giocatori, due portieri e 21 di movimento, in queste tre settimane, dosando il minutaggio di ogni calciatore nerazzurro. La formazione Torna in porta Carnesecchi, rilevando Musso che ha fatto bene contro lo Sporting, davanti a lui solita difesa a tre, dove dovrebbe essere confermato il centrale svedese Hien, con Scalvini e con Kolasinac favorito su Djimsiti. Sulle corsie esterne Holm a destra e Ruggeri a sinistra, in mediana dovrebbero ...

