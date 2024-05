Antisemitismo in Italia - il report | casi raddoppiati dal 2022 al 2023

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 5 maggio 2024) (Adnkronos) – Nelgli incidenti di matrice antisemita insono stati 454, quasi il doppio rispetto a quelli registrati l'anno precedente (241). E' quanto si legge nel rapporto sull'nel mondo redatto dal Center for the Study of Contemporary European Jewry dell'Università di Tel Aviv University e dall'Anti-Defamation League (Adl) negli Stati Uniti.