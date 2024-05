1 maggio Iaia FdI | Mai più reddito di cittadinanza - via libera al lavoro ver - positivi i dati sull’occupazione

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoCon la cancellazione deldi, il M5S aveva prospettato l’arrivo di una catastrofe. Ed invece, alla vigilia di questo 1, idicono tutt’altro. In particolare, emerge una visione contrapposta rispetto a quella di chi ci ha preceduti ed evidentemente abbiamo intrapreso il percorso giusto. Non abbiamo puntato infatti, su misure di sussistenza ma, al contrario, abbiamo incoraggiato l’incontro tra domanda ed offerta di, visto che si registrano 300mila occupati in più rispetto al 2023 con una previsione di crescita che potrebbe arrivare a 24 milioni entro il 2025. Notiamo al contempo, la crescita del Pil dello 0,3% rispetto al quarto trimestre del 2023, a fronte dello 0,1% atteso. Questo dato risulta aumentato ...