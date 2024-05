False dichiarazioni per percepire il reddito di cittadinanza | arrestato alle porte di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 4 maggio 2024) Albano, 4 maggio 2024 – Continuano i controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, mirati alla prevenzione dei reati in genere e a tutela della sicurezza degli automobilisti e pedoni sulle principali arterie che congiungono la Capitale ai Castellini nonché nelle aree maggiormente frequentate da giovani nel Comune di Albano Laziale. In poche ore sono stati controllati 150 veicoli ed elevate sanzioni al codice della strada per più di 2.000 euro, oltre al ritiro di 3 patenti di guida. Numerose le sanzioni per sorpassi di auto incolonnate ad intersezione semaforica. Tra le attività svolte dai militari, figura anche l’arresto di un 57enne, destinatario dell’ordine di carcerazione del Tribunale di Velletri per aver attestatoper ottenere indebitamente il ...