Alessandra Mussolini - via i pantaloni e mette la gonna | il video che gela tutti | Guarda

(Di domenica 5 maggio 2024) Sta facendo il giro del web il"elettorale" di, candidata alle europee del prossimo giugno con Forza Italia. Sulla propria pagina Instagram, l'europarlamentare azzurra ha pubblicato una breve (e per molti commentatori enigmatica) clip. La si intravede accovacciata, togliere ia un ragazzo per fargli poi indossare unagialla, il colore di riferimento dell'Ucraina. La nipote del Duce, che da anni è ormai paladina dei diritti Lgbtq, non ha spiegato con ulteriori dettagli il suo messaggio, visto che i soli hashtag che hanno accompagnato ilsono #diritti, #nonsistrappanoidiritti e #diritticivili. Nel dubbio, molti follower (o forse, per meglio dire, hater, odiatori e leoni da tastiera) ne hanno appofittato per commentare chi ...

