Non si strappano i diritti Il criptico messaggio di Alessandra Mussolini – Il video

(Di domenica 5 maggio 2024) «Non siper un voto in più». Con queste parole l’europarlamentareha lanciato sui social undove leva i pantaloni a un uomo e gli fa indossare una gonna gialla, colore di riferimento dell’Ucraina. Molti non hanno recepito ilanche perché il post era accompagnato solo dagli hashtag ##nonsicivili. ##nonsicivili pic.twitter.com/FCxtca5K6B—(@Ale) May 4, 2024 «Qualcuno che ha capito e ce lo spiega?» chiede. E ancora: ...

La bimba di otto anni strappata alla madre su ordine del tribunale - MESTRE - «Il giudice dichiara il provvedimento immediatamente esecutivo, autorizzando l'uso della forza pubblica e/o ufficiale sanitario per la sua attuazione». A otto anni, ... Continua a leggere>>

I selfie con gli orsi e altri animali sono dannosi per tutti. Ecco perché - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, ... Continua a leggere>>

25 Aprile, in duemila al corteo di Firenze Antifascista in Oltrarno - Dall'Anpi agli operai ex Gkn, il lungo corteo da Santo Spirito a piazza Tasso. Dove qualcuno ha strappato la bandiera di Carrefour, catena considerata vicina a Israele per l'unico momento di tensione ... Continua a leggere>>