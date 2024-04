Alessandra Mussolini raddoppia - candidata anche al Sud da Forza Italia in vista delle Regionali

(Di sabato 27 aprile 2024)sarànelle liste diper le prossime Europeeal Sud. L’eurodeputata punta alla riconferma, dopo essere subentrata nell’ultima legislatura ad Antonio Tajani, poi diventato vicepremier nel governo Meloni.era già statadal partito fondato da Silvio Berlusconi nella circoscrizione Centro, come aveva annunciato lei stessa sui social qualche giorno fa. La chiamata per la circoscrizione Sud arriva da Antonio Martusciello, uomo forte del partito azzurro in Campania e tra i possibili candidati del centrodestra per le prossimepreviste all’inizio del 2026. Una scelta chepunta a far pesare negli equilibri interni al ...

Vannacci, bufera dopo intervista choc. Cei: “Tempi bui”. Il generale: “Io travisato” - Il vicepresidente dei vescovi in un'intervista all'Adnkronos: "La gente rifletta". Opposizione in rivolta sulle parole del generale a 'La Stampa'. Si sfilano an ...

Continua a leggere>>

Vannacci choc, gelo di Giorgetti: "Non è della Lega" - La dichiarazione del ministro dell'Economia e numero 2 del Carroccio Giancarlo Giorgetti arriva a fine giornata a sigillare la distanza del partito dalle parole pronunciate dal generale - candidato ...

Continua a leggere>>

Vannacci choc: “Classi separate per i disabili, mussolini statista, gli italiani hanno la pelle bianca” - “Classi separate” per i disabili. La proposta choc di Roberto Vannacci, il generale candidato con la Lega alle prossime elezioni europee, ha scatenato una bufera di polemiche. Il generale, non nuovo a ...

Continua a leggere>>