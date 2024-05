Aggiornamento GPS 2024 26 | scegliere le scuole giuste è il punto cruciale RISPOSTE AI QUESITI

(Di domenica 5 maggio 2024) L'delle GPS/26 è ormai ai nastri partenza e gli interessati si pongono diversi dubbi sulla compilazione della relativa domanda e di quella successiva per l'assegnazione delle supplenze. Rispondiamo ad alcunigiunti in redazione. L'articolo .

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’ Aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). L'articolo Aggiornamento GPS 2024-26 , tabelle titoli , giorni di servizio , 24 CFU e MAD. Ecco tutte le risposte ai vostri quesiti sembra essere il primo su Orizzonte ... Continua a leggere>>

In arrivo l' Aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA 2024. Il Ministero durante l'incontro del 4 aprile ha presentato ai Sindacati la bozza di decreto. Diverse le novità previste per effetto delle disposizioni contenute nel CCNL 2019-21 sottoscritto il 18 gennaio. A rispondere ai ... Continua a leggere>>

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le RISPOSTE alle vostre domande durante la puntata di Question Time andata in onda venerdì 12 aprile alle 14:30. L'articolo Graduatorie GPS 2024 /26: ... Continua a leggere>>

Test di Medicina, in arrivo la banca dati con i primi 3.500 quesiti: ecco tutte le novità per gli aspiranti dottori - A poche ore dall'apertura della nuova banca dati di domande per il test di ingresso alla Facoltà di Medicina, gli aspiranti camici bianchi hanno una risorsa preziosa per prepararsi ... Continua a leggere>>

aggiornamento Gps 2024, servizio specifico e aspecifico, per ottenere 12 punti occorre aver lavorato questi giorni - Mentre si avvicina la riapertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, attesa per metà maggio (forse), un quesito ricorrente tra gli insegnanti riguarda le modalità di calcolo del punteggio ... Continua a leggere>>

Graduatorie GPS 2024/26, ci sono speranze per l’inserimento in prima fascia con riserva Perché questo ritardo RISPOSTE AI quesiti - Si può sapere prima dell’aggiornamento GPS i posti di sostegno disponibili per lo scorrimento finalizzato a ruolo Purtroppo no, lo scorrimento finalizzato a ruolo delle graduatorie, qualora ci ... Continua a leggere>>