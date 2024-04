Graduatorie GPS 2024 26 | l’aggiornamento diventa importante per partecipare alle assunzioni su posto di sostegno LE RISPOSTE AI QUESITI

(Di venerdì 12 aprile 2024) Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda perdelleprovinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte levostre domande durante la puntata di Question Time andata in onda venerdì 12 aprile14:30. L'articolo .

L'aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 è in dirittura d'arrivo: manca solo la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale con l'indicazione della data di inizio delle domande. L'articolo ... (orizzontescuola)

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le RISPOSTE alle vostre domande durante la puntata di ... (orizzontescuola)

Docenti specializzandi del Tfa sostegno contro l'eliminazione dell'art. 59: "È un nostro diritto non essere precari" - In piazza Italia il flash mob dei docenti specializzandi del Tfa sostegno di Foggia contro la mancata proroga dell'articolo 59. Ma un emendamento approvato in V Commissione potrebbe estendere la misur ...foggiatoday

Assunzioni docenti sostegno 2024, in arrivo immissione dalla prima fascia Graduatorie Gps: ultime novità - Assunzioni docenti sostegno 2024, in arrivo immissione dalla prima fascia Graduatorie Gps: ultime novità sul decreto Pnrr ...tag24

Continuità didattica e inclusione: bene le ultime novità, ma non bastano - «Nonostante alcune recenti rilevanti novità legislative che vanno finalmente nella sacrosanta direzione di assicurare una maggiore continuità didattica agli studenti con disabilità - scrive Gianluca R ...superando