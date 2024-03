Aggiornamento GPS 2024-26 | tabelle titoli | giorni di servizio | 24 CFU e MAD Ecco tutte le risposte ai vostri quesiti

(Di lunedì 25 marzo 2024) Mancano pochialla presentazione della domanda per l’delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). L'articolo .

L’ Aggiornamento delle Graduatorie GPS si avvicina rapidamente, con l'apertura prevista nelle prossime settimane per il biennio 2024/25 e 2025/26 L'articolo Aggiornamento Graduatorie GPS, Scopri ... (orizzontescuola)

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l' aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Il 21 marzo la piattaforma è stata presentata ai sindacati e ora si ... (orizzontescuola)

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’ Aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). L'articolo Aggiornamento GPS 2024-26 , tabelle titoli , giorni di ... (orizzontescuola)

Aggiornamento graduatorie GPS 2024: novità per la domanda online - Il Ministero dell'istruzione ha presentato ai sindacati della scuola la piattaforma per presentare la domanda di inserimento e Aggiornamento nelle graduatorie GPS per il biennio 2024 2026. Ecco tutte ...ticonsiglio

GPS 2024-2026, Aggiornamento prima o dopo Pasqua Titoli, riserva e punteggio. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 25 marzo alle 14:30 - Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l'Aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Il 21 marzo la piattaforma è stata presentata ai sindacati e ora si atte ...orizzontescuola

Mercedes-Benz CLA 250 e Automatic Plug-in hybrid Premium nuova a Pescara - Annuncio vendita Mercedes-Benz CLA 250 e Automatic Plug-in hybrid Premium nuova a Pescara nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...automoto