Sono stata innamorata delle ragazze per tutta la vita - ma non capiv - fino a quan -o, l' anno sco -so, mi sono resa conto che volevo la mia faccia in una vagina

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il 17 maggio uscirà il nuovo attesissimo album di Billie Eilish, Hit me hard and soft. E, in attesa di riconquistare la scena musicale con le sue nuove canzoni, l’artista si è raccontata a Rolling Stone in un’intervista a cuore aperto. Parlando di sesso e masturbazione e del suo rapporto con le donne. Billie Eilish, una fan si sente male durante il concerto e lei blocca lo show X Leggi ...

Brigitte Bardot ha pubblicato un dolce post in ricordo del suo cagnolino ET, morto da poco. Sul social X, la diva francese ha postato la foto di un biglietto con scritte le seguenti parole: "Il mio meraviglioso e amatissimo piccolo ET è morto il 20 aprile, lasciandomi devastata dal dolore. Era la ...

Zona euro, consumatori riducono ancora aspettative inflazione - sondaggio Bce - I consumatori della zona euro vedono l'inflazione nei prossimi 12 mesi al 3,0%, leggermente al di sotto del 3,1% previsto un mese prima, secondo il sondaggio Bce. Si tratta della lettura più bassa nel ...

Balene spiaggiate in Australia, corsa per salvarle: il video di oltre 160 intrappolate nelle acque basse - Oltre 160 balene sono state ritrovate spiaggiate nelle acque poco profonde di Toby Inlet, a Geographe Bay, in Australia. Alcuni video immortalano i cetacei e la corsa dei soccorsi per salvarli, ma per ...

Gaia De Laurentiis, da piccola ero una bulla - È stata lanciata da Target di Gregorio Paolini e, malgrado tanti anni siano passati, Gaia De Laurentiis è ancora legata a quel programma. (ANSA) ...

