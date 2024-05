Jon Bon Jovi confessa | Ho avuto 100 ragazze nella mia vita Il matrimonio? In qualche modo l’ho fatta franca - non sono un santo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Jon Bon, frontman dell’omonima band rock ha rilasciato un intervista molto discussa ma divertente con Michael Strahan, nel corso dello speciale dell’Abc “Halfway There” di lunedì. I due hanno fatto una passeggiatadell’artista e hanno anche parlato deldi Jon con la moglie Dorothea Hurley, che la rockstar ha iniziato a frequentare ai tempi del liceo e che ha sposato nel 1989. Quando Strahan ha chiesto a Bonse fosse stato stressante sposarsi così giovane per un sex symbol come lui, il cantante di “It’s My Life” ha risposto: “In”. Ha poi continuato dicendo, anche inscherzoso: “una rock’n’roll star. Non ...

Jon Bon jovi e i tradimenti alla moglie: «Ho avuto 100 ragazze, non sono un santo». Lui e Dorothea fidanzati al liceo e poi sposi nel 1989 - Non sono un santo», ha detto sorridendo. «Non sto dicendo che non ci sono state 100 ragazze nella mia vita. Sono Jon Bon jovi. È stato molto bello!». Parole che sembrano lasciare pochi dubbi: ...

Anche le rockstar invecchiano: il doc su Bon jovi ci mostra come - Il protagonista di “Thank You, Goodnight: The Bon jovi Story” è lui. Il regista e produttore Gotham Chopra finisce per cucirgli addosso qualcosa di abbastanza differente dalla tipica docuserie con cui ...

Goodnight: The Bon jovi Story - Il “ragazzo del Jersey” racconta i primi quarant’anni di carriera suoi e della sua band nella miniserie ‘Thank You, Goodnight: The Bon jovi Story’, su Disney+. E a noi svela come sta dopo l’intervento ...

