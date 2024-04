Basket femminile - Venezia chiude al primo posto in Serie A1 Successi per Schio e Virtus Bologna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Ultima giornata di regular season per laA1 digiocata interamente in contemporanea questa sera, con le partite completate da pochi minuti che hanno decretato soprattutto la griglia playoff. Ecco quindi come sono andate. O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-PASSALACQUA RAGUSA 91-87 dTs L’O.ME.P.S. Battipaglia impiega un tempo supplementare per avere la meglio su una mai doma Passalacqua Ragusa per 91-87. Le campane si aggiudicano ilquarto (19-17), con Ragusa che aumenta l’intensità nel secondo parziale econ due possessi pieni di margine (29-36). Nel terzo quarto le siciliane conservano un vantaggio rassicurante anche in doppia cifra (42-52), ma Battipaglia tenta il tutto per tutto nella frazione conclusiva ed impatta nel punteggio (65-65): si va così all’overtime, dove al termine ...