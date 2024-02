Sinwar ha lasciato Gaza? La soffiata saudita scatena il caos

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Yahyaè in Egitto? Israele smentisce seccamente le notizie del sitoElaph secondo cui il leader di Hamas a, nonché mente dell'attacco del 7 ottobre che hato la nuova guerra, sarebbe fuggito in Egitto attraverso i tunnel sotterranei della Striscia di. «Non siamo a conoscenza di quanto riportato nella notizia», ha dichiarato un funzionario, citato da Channel 12 . Secondo Elaph l'apparato di Difesa israeliano riterrebbe che la leadership di Hamas, tra questied il fratello Muhammed, avrebbero recentemente raggiunto il Sinai provenienti da Rafah. Secondo la stessa - unica - fonte, i terroristi in fuga potrebbero aver portato con sé alcuni ostaggi da usare come scudi. La settimana scorsa l'Idf aveva diffuso immagini video di ...