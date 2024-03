(Di martedì 19 marzo 2024) Il segretario di Stato statunitense Antonysi recherà inednei prossimi giorni per discutere delle azioni per garantire un cessate il fuoco ae per aumentare gliumanitari al territorio palestinese. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller.avrà colloqui con i leader sauditi mercoledì a Jeddah prima di recarsi giovedì al Cairo per colloqui con le autorità egiziane.

tregua a Gaza più lontana: Israele non va ai colloqui del Cairo, accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ancora in vita. Zelensky torna a chiedere all’Occidente di velocizzare la ... (ilsole24ore)

Tregua e aiuti a Gaza, Blinken in Arabia Saudita e Egitto - Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken si recherà in Arabia Saudita ed Egitto nei prossimi giorni per discutere delle azioni per garantire un cessate il fuoco a Gaza e per aumentare gli ai ...ansa

Per Hamas gli ebrei sono colpevoli di avere successo - In tanti hanno scritto cose giuste e condivisibili su Hamas. Però si sono dimenticati il fulcro del successo politico di Hamas. Loro promettono agli arabi di uccidere tutti gli ebrei e di distribuire ...italiaoggi

Medio Oriente, Biden a Netanyahu: “L’offensiva a Rafah sarebbe un errore”. Usa: “ Da Hamas nuove condizioni per la Tregua” - Joe Biden è tornato a frenare Benyamin Netanyahu sull'annunciata operazione militare a Rafah mentre la Casa Bianca ha confermato la morte in un raid israeliano di Marwan Issa, numero 2 delle Brigate a ...laprovinciapavese.gelocal