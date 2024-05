Verstappen domina la Gara Sprint di Miami | Leclerc chiude secondo | CLASSIFICA

(Di sabato 4 maggio 2024) Era il favorito della vigilia, partiva dalla pole position e non ha deluso le attese. Maxdal primo all’ultimo giro ladel GP die si conferma il pilota da battere anche nel weekend del Gran Premio della Florida. Subito una safety car nelle fasi iniziali per una carambola al via che coinvolge Hamilton Alonso e mette fuori gioco Stroll e Norris. Davanti Maxmantiene la prima posizione per tutti e 19 i giri disponibili e trionfa confermando le previsioni della vigilia. Seconda posizione per Charlesdavanti a Sergio Perez.quinta l’altra Ferrari, quella guidata da Carlos Sainz dietro uno strepitoso Daniel Ricciardo. L'articolola ...

