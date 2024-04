Verstappen domina in Cina - secondo uno strepitoso Norris Ferrari delude | 4° Lecler - 5° Sainz

(Di domenica 21 aprile 2024) Il campione del mondo, Maxha vinto anche il Gp di. L'olandese, alla quarta vittoria su cinque Gran Premi in stagione, ha comandato dal semaforo verde ed ha preceduto l'inglese della McLaren Lando, che ha conquistato un ottimoa 13"742 dal vincitore e il titolo di pilota del giorno. Sul gradino più basso del podio il messicano della Red Bull, Sergio Perez (+18"763). Quarto e quinto posto finale per le due, che migliorano rispetto allenti qualifiche e replicano il risultato che avevano ottenuto nella gara sprint: Charlesc (+23"623) chiude pertanto davanti al compagno di squadra Carlos(+33"983). Una performance, quella delle rosse, che segna però un passo indietro rispetto alle precedenti gare ...

