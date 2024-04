Verstappen domina il GP di Cina battendo Norris e Perez Ferrari quarta e quinta con Leclerc e Sainz

(Di domenica 21 aprile 2024) L'illusione maturata in Australia, quando ladi Carlosaveva vinto il GP di Melbourne grazie a un gran passo, mentre la Red Bull-Honda di Maxsi ritirava per guasto...

Max Verstappen domina e vince il Gran Premio di Cina , centrando la quarta vittoria nei primi cinque appuntamenti della stagione. Solita giornata in ufficio per il pluricampione olandese della Red ... (gazzettadelsud)

F1 | Red Bull: Verstappen ha una gara di vantaggio, Norris stupisce - Il quarto successo stagionale del campione del mondo è stato anche il più netto. “Per quanto riguarda il bilanciamento della vettura – ha ammesso Verstappen - abbiamo fatto davvero un buon lavoro, ...it.motorsport

I segreti del mostro Verstappen: "Non sono perfetto, ma mica guardo gli unicorni..." - L'olandese spiega così il dominio suo e della Red Bull in Cina: "Abbiamo avuto un buon weekend, l'auto pareva sulle rotaie. Vivo una continua competizione con me stesso per cercare di fare meglio. Anc ...gazzetta

F1 | GP Cina 2024, le infografiche post gara Pirelli. Verstappen domina anche a Shanghai - Il Titolare 66communication Srls, con sede legale in Via Rebecchino 18 – 27020 Battuda (PV) utilizza cookie di prima e terze parti, per assicurare il corretto funzionamento del sito, migliorarne la fu ...p300