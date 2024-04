Può causare sindrome da trombosi | l' ammissione di Astrazeneca sui vaccini anti-Covid

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 aprile 2024) Il colosso farmaceutico britannicoha ammesso per la prima volta nell'ambito di una causa nel Regno Unito che il suo vaccino contro il-19 può«in casi molto rari» un effetto collaterale noto come Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome,dacon trombocitopenia (Tts). Lo riporta il Telegraph citando un documento legale depositato presso l'Alta Corte britannica dalo scorso febbraio. La Tts provoca coaguli di sangue e un basso numero di piastrine nel sangue.è stato citato in giudizio in una class action con l'accusa che il suo vaccino, sviluppato con l'Università di Oxford, avrebbe causato morte e lesioni gravi in decine di casi. L'di, ...